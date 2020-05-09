Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Государственный академический Мариинский театр, несмотря на угрозу коронавируса, не изменяет традициям устраивать концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая симфонический оркестр театра под руководством Валерия Гергиева исполнит симфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Вторая сцена Мариинского театра

Величественное произведение о противостоянии человека и человечества насилию и тирании — Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича — прозвучит в 20:00 мск 9 мая. Посмотреть выступление музыкантов можно будет на страницах театра в социальных сетях и на сайте телеканала Мариинского театра.

Кроме того к 75-летию Победы на сайте Мариинского театра подготовлен объемный виртуальный проект о том, чем жил театр и его артисты в годы Великой Отечественной войны.

«Выставка, включающая более ста редких, а порой никогда не публиковавшихся изображений, разделена на шесть тематических глав. Самые большие из них посвящены работе коллектива в эвакуации в Молотове (Перми) и судьбам артистов, оставшихся в блокадном Ленинграде», — отмечают в пресс-службе.

Основная часть представленных материалов хранится в архиве Мариинского театра.