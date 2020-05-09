Лондон, 9 мая, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Ассоциация операторов аэропортов Великобритании выступает против сохранения обязательного двухнедельного карантина для путешественников после возобновления полетов, 9 мая сообщает агентство Reuters.

Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo) Аэропорт Хитроу

«Карантин будет иметь не только разрушительные последствия для авиационной промышленности Великобритании, но и для экономики в целом» , — заявила журналистам исполнительный директор ассоциации Карен Ди.

По словам госпожи Ди, правительству Великобритании стоит применять карантин «на выборочной основе» и задумываться о «экономическом воздействии на ключевые сектора».

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