Аэропорты Великобритании выступили против карантина для путешественников
Лондон, 9 мая, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Ассоциация операторов аэропортов Великобритании выступает против сохранения обязательного двухнедельного карантина для путешественников после возобновления полетов, 9 мая сообщает агентство Reuters.
Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo)
Аэропорт Хитроу
«Карантин будет иметь не только разрушительные последствия для авиационной промышленности Великобритании, но и для экономики в целом», — заявила журналистам исполнительный директор ассоциации Карен Ди.
По словам госпожи Ди, правительству Великобритании стоит применять карантин «на выборочной основе» и задумываться о «экономическом воздействии на ключевые сектора».
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