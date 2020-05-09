Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 администрация Санкт-Петербурга выделила дополнительные средства на развёртывание новых коек в переоборудованном под обсерватор павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Елена Хохорина Еще один павильон «Ленэкспо» переоборудуют для больных в легкой форме COVID-19

Из резервного фонда правительства города выделены средства на размещение еще в одном павильоне выставочного комплекса дополнительных 474 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время в одном из павильонов «Ленэкспо» уже функционирует временный госпиталь на 1000 коек для больных с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площади в «Ленэкспо» для размещения временного госпиталя были безвозмездно предоставлены Санкт-Петербургу ПАО «Газпром». Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Для приема пациентов с COVID-19 планируется переоборудовать еще семь павильонов.

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Напомним, в первые дни после начала работы первой очереди госпиталя в «Ленэкспо» в социальных сетях стали появляться многочисленные сообщения от пациентов, которые жалуются на плохие условия содержания в обсерваторе. В комитете по здравоохранению признали, что условия размещения там действительно отличаются от гостиничных или санаторных, но вместе с тем они удовлетворяют минимальным потребностям.