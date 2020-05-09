Волгоград, 9 мая, 2020, 17:36 — ИА Регнум. К международной акции «Свеча Памяти» присоединятся жители города Котельниково Волгоградской области. 9 мая в 21:00 они зажгут фонари в память о своих героях, рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгения Панова.

Пресс-служба ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Поздравление ветеранов в Котельниково

В День Победы представители администрации Котельниковского муниципального района и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили и вручили подарки 17 ветеранам Великой Отечественной войны. Затем в микрорайоне Восточный начался концерт под открытым небом. Жители вывесили в окнах флаги, воздушные шары, украсили их надписями к 75-летию Победы, разместили портреты своих героев.

«В 20:00 у нас будет минута молчания и исполнена песня «День Победы». А в 21:00 весь микрорайон готов принять участие в акции «Свеча Памяти» — зажечь свечку, фонарик, либо подсветить портрет своего героя даже мобильным телефоном», — сказала собеседник агентства.

В микрорайоне Восточный акцию поддержат 10 пятиэтажных домов и общежитие на 200 мест.