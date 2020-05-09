Петергоф, Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 17:47 — ИА Регнум. К 75-летию Великой Победы Государственный музей-заповедник «Петергоф» представил онлайн-выставку «Ораниенбаум на линии фронта». Проект рассказывает о судьбе дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в годы Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» Онлайн-выставка «Ораниенбаум на линии фронта»

Главные герои выставки — люди, сохранившие музейный Ораниенбаум. Напомним, Ораниенбаумский плацдарм не был захвачен врагом, что позволило спасти памятники архитектуры и культуры XVIII века.

В основу выставки лег хронологический принцип. Первая часть трилогии рассказывает о начале Великой Отечественной войны и сложностях эвакуации музейной коллекции. Продолжает повествование глава о военной судьбе дворцов и парков. Восстановлению музея и реставрационным работам в послевоенное время посвящен заключительный раздел.

«Заглавный образ проекта — руки, которые символизируют личные усилия, кропотливую работу и героические поступки во имя спасения Ораниенбаума. Это знак вечной памяти о людях, боровшихся до конца и сохранивших музейные ценности в блокадном Ленинграде, тылу, военном Ораниенбауме», — пояснили в музее.