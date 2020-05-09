Баку, 9 мая, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 2422, за сутки у 143 человек получены положительные результаты тестирования на наличие инфекции. Об этом 9 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при правительстве республики.

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«До сегодняшнего дня проведено 188 950 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2422 факта заражения коронавирусной инфекцией: Умер 31 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев заявил, что на территории района находятся почти 600 граждан Азербайджана, которые ждут открытия границы, чтобы вернуться на родину.

Напомним, по решению властей Азербайджана из-за пандемиии коронавируса с 5 апреля закрыты границы для наземного и воздушного транспорта. Разрешены только грузовые перевозки. Позже срок ограничений был продлен до 31 мая.