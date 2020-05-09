Тверь, 9 мая, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», которая состоялась в Тверской области 9 Мая, принял участие губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Акция «Бессмертный полк» — это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Очень важно сегодня нам не просто вспомнить о своих родных и близких, но и всем, кто будет принимать участие в этой акции, сказать добрые и теплые слова нашим ветеранам, пожелать им здоровья, радости побольше», — сказал Игорь Руденя.

Тверская область традиционно участвует в акции «Бессмертный полк». В этом году впервые акцию перенесли в онлайн-режим в связи с ограничениями в российских регионах. В 15:00 «Бессмертный полк» Тверской области начал «виртуальное шествие» в эфире телекомпании «Тверской проспект — Регион». Акция объединила сотни жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Игорь Руденя вместе с семьей традиционно участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда. Его рассказы о войне Игорь Руденя вспоминает часто. В том числе о внезапном боевом столкновении с немецкими разведчиками в районе нынешней станции метро «Сходненская» в Москве зимой 1941 года, а также о теплой встрече советских солдат жителями освобожденных европейских стран. Глава региона рассказал, что пример деда, с которым он был очень близок, во многом сформировал его личное мироощущение и понимание жизни, отношение к работе и самому себе.

«Поколение победителей ставит очень серьезные планки, которые мы должны достигать и в морали, и в жизни, и в учебе, и в работе, в отношении друг к другу», — отметил губернатор.

Губернатор ранее поздравил жителей региона с Днём Победы и поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их великий подвиг, отметив, что после снятия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией торжественные мероприятия состоятся и в традиционных форматах.

Присоединиться к «Бессмертному полку» прямо сейчас может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить фотографии родственников, которые отстаивали страну в годы войны на фронте и в тылу, на окнах своих домов. Трансляция акции доступна здесь.

Также онлайн — акция «Бессмертный полк» проходит в социальных сетях под хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk. За каждой фотографией — слова благодарности от потомков за мирное небо поколению Победителей — «Я помню! Я горжусь!».

Ранее глава региона возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны, а также в режиме видеоконференции поздравил фронтовиков.