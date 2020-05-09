Кингисепп, Ленинградская область, 9 мая, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Жители поздравили ветеранов, живущих в городе Кингисепп Ленинградской области, парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне под их окнами. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Поздравление ветеранов.

Поздравления прямо во дворе своих домов принимали 92-летний Виталий Кудрявцев и 96-летний Юрий Нестеров.

Представители администрации района, волонтеры и сотрудники компании «Ростерминалуголь» исполнили для ветеранов песню «День Победы» и подарили цветы.

«К участникам парада присоединились все жители окрестных домов, от души желая героям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни», — отметили в обладминистрации.