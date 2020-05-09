Екатеринбург, 9 мая, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга не забыли о праздновании Дня Победы, несмотря на пандемию коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна День Победы в Екатеринбурге, 9 мая 2020 года

Многие горожане вышли на улицы в честь праздника. У многих жителей в руках цветы или фотографии своих героических предков. Вместе с родителями идут дети. Люди не стесняются петь песни, напоминая, что День Победы — это праздник, пусть и со слезами на глазах. Люди вышли на площадь 1905 года, чтобы увидеть автопробег и авиапарад.

ИА Красная Весна День Победы в Екатеринбурге, 9 мая 2020 года

У памятника Георгию Жукову, у Вечного огня на площади Коммунаров лежат цветы, их становится все больше и больше. Некоторые горожане читают стихи у памятных мест. Покупка гвоздик стала настоящей проблемой — цветы раскупили ещё за день до празднования, отмечают продавцы.

Конечно, людей вышло меньше, чем в «обычный» День Победы, но больше, чем в обычный выходной день в режиме «самоизоляции».

ИА Красная Весна День Победы в Екатеринбурге, 9 мая 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.