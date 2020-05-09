Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 9 мая открыл свободный доступ к онлайн просмотру спектакля «Человек» режиссера Томи Янежича по книге Виктора Франкла «Скажи жизни «Да»: записки психолога, пережившего концлагерь». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба театра.

Фото: пресс-служба БДТ. Спектакль «Человек»

Произведение Виктора Франкла признано одним из самых важных работ о психологии человека в XX веке. «Человек» — спектакль-размышление на темы, поставленные книгой: о достоинстве и внутренней свободе, о проблеме выбора и умении остаться человеком в нечеловеческих условиях.

«Спектакль, который хоть раз в жизни нужно увидеть каждому», — заявляют в БДТ.

Спектакль объединяет артистов БДТ нескольких поколений: в нём заняты народный артист России Валерий Дегтярь, заслуженные артисты России Татьяна Бедова, Евгений Чудаков, Нина Александрова, Антон Шварц, Варвара Павлова, Борис Павлович, актеры стажерской группы БДТ и музыканты театра.

Постановка будет транслироваться на портале БДТdigital до конца дня. Длительность спектакля 2 часа 22 минуты.