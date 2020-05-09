Москва, 9 мая, 2020, 14:41 — ИА Регнум.

Наш народ ненавидел немцев образца 1941−1945 годов и их союзников главным образомне за вероломное нападение, а за чудовищные методыведения войны, наглядно отраженные и встатистике Великой Отечественной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 9 мая, комментируя публикацию Росстата.

Немецкие солдаты проводят массовый расстрел на оккупированной территории СССР. 1941

Как сообщалось ранее, по данным статистиков, в РСФСР кначалу 1941 года жили 111 миллионов человек, к 1946 году численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, еслижебы не было войны, численность населения не сократилась бы на 14,6 миллиона человек, а увеличилась бы на6,4 миллиона. Количество детей в возрасте до четырех лет в РСФСР в период с 1941 по 1946 годы сократилось с 14 до 6,8 миллионов.

«Правильно, что в эти дни Росстат вернулся в вопросу о потерях нашей страны в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Вспоминая её победное завершение, мы вспоминаем её всю, начиная с самых трудных и трагических дней. Потери нашего народа в борьбе за свою жизнь и будущее были огромны, они остались невосполнимы. Не думаю, правда, что их стоит, как это сделал Росстат, делить на потери РСФСР и потери других республик СССР. То была единая страна, да и русский народ жил и живёт не только в России в её современных границах.

Особенно поражает цифра потерь среди детей в возрасте до четырёх лет: более 7 миллионов! Понятно, что многие из эвакуированных детей просто не вернулись в РСФСР после войны, остались в среднеазиатских и других республиках со своими или приёмными семьями, но всё равно эта цифра потерь огромна. Это больше, чем потери среди взрослых мужчин!

Недавно министр иностранных дел Германии, говоря правильные слова об ответственности своей страны за развязывание Второй мировой войны, принёс извинения за Холокост. Мне думается, в Германии точно так же должны помнить о том массовом уничтожении мирных граждан СССР, которое было осуществлено на советской территории руками военнослужащих вермахта и СС.

Но ответственность за эти наши потери, за эти жертвы, за эти преступления несут не только немцы Третьего рейха — её несут все их союзники, все коллаборационисты европейских стран.

В этой связи горячо поддерживаю предложение моего доброго друга и коллеги, доктора исторических наук Олега Назарова о создании в России музея европейского коллаборационизма. Они там у себя не очень любят о нём вспоминать, всё больше пытаются нам какие-то преступления приписать, там вот пусть появится место, где будет собрана вся информация на этот счёт: документы, фотографии, материальные свидетельства.