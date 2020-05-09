Ростов-на-Дону, 9 мая, 2020, 13:47 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. Смягчение ограничительных мер ожидается к 12 мая. Об этом донской губернатор Василий Голубев сообщил в эфире телеканала «Дон-ТР».

Donland.ru Совещание у губернатора Ростовской области

"Первый этап, с учётом мнений предпринимателей и экспертов, включит в себя возобновление предоставления потребительских услуг, самых разных. Но, разумеется, работать можно будет только при полном соблюдении всех санитарных требований», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что с 9 мая в Ростовской области ношение защитных масок является обязательным условием при посещении общественных мест, магазинов, на рабочем месте и в транспорте.