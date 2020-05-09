Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Музей истории Петербурга 9 мая продемонстрировал уникальную ленту о возведении Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

Фильм 1975 года Б.И. Сергеева «Город строит памятник» был снят народной киностудией «Стройфильм». Он рассказывает о возведении монумента к 30-летию Победы — его открыли 9 мая 1975 года. Работы заняли 11 месяцев.

«Уникальная документальная хроника наглядно демонстрируют масштаб и грандиозность замысла и ударные темпы строительства Монумента, сооруженного всего за 11 месяцев. В фильме можно увидеть лица авторов проекта памятника архитектора Сергея Сперанского, скульптора Михаила Аникушина и рядовых строителей мемориала. Особенно трогательны кадры, снятые в день открытия Монумента, когда тысячи ленинградцев со слезами на глазах пришли поклониться и отдать дань памяти защитникам Ленинграда и всем погибшим в осажденном городе от голода, обстрелов и бомбежек», — сообщают музейщики.

Документальный фильм длится всего около 9 минут, его можно посмотреть в группе музея «ВКонтакте».