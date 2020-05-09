Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга продолжают массово жаловаться на условия содержания во временном госпитале (обсерваторе) в «Ленэкспо», куда помещают «лёгких» больных COVID-19 или тех, у кого нет возможности лечиться дома, не заразив близких.

Фото: Елена Х. (//vk.com/pena_lena13) Временный госпиталь в «Ленэкспо»

С начала мая переоборудованный под обсерватор павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» начал принимать горожан, переболевших или болеющих в легкой форме COVID-19.

Как утверждает одна из пользовательниц социальной сети «Вконтакте» Елена Х., она и еще две ее соседки по палате были в принудительном порядке переведены из Покровской больницы в «Ленэкспо» 6 мая.

Женщина пожаловалась, что в обсерваторе запрещены какие-либо «передачки» от родственников, поэтому в «Ленэкспо» многие оказались без средств личной гигиены и теплых вещей, которые необходимы для нахождения в огромном павильоне.

Также многих пациентов обсерватора смутило отсутствие каких-либо перегородок и шторок между «боксами». Мужчины, которые находятся в другой части павильона, ходят посмотреть на лежащих на койках женщин. Кроме того, среди пациентов обоих полов встречаются люди с неадекватным поведением.

Но самое страшное, как отмечает Елена, в «Ленэкспо» на соседних койках могут находиться люди с положительными и отрицательными тестами на COVID-19.

«Я лежу на данный момент с отрицательными двумя мазками на COVID-19, а женщина напротив лежит с положительным мазком. Это нормально??? 07.05 взяли третий мазок и его ждать неделю, как минимум. Платно тоже не дают возможность сделать», — возмущается Елена.

Другая пациентка — Наталья К., также была переведена из Покровской больницы в обсерватор с пневмонией с несколькими отрицательными результатами на COVID-19. Женщина просила отпустить ее домой на самоизоляцию, поскольку в квартире она живет одна, но в этом ей было отказано. Такая же ситуация произошла и с другой пациенткой Мариной, которая утверждает, что в «Ленэкспо» нет ни кислородных баллонов, ни нужных лекарств.

«Долечивать пневмонию никто не собирается, врачи сами говоря, что долечивать ее в таких условиях невозможно, так как необходимы физиотерапия, массаж, лечебная физкультура и ряд лекарственных препаратов. Я должна просто терять время в ожидании ответов очередных мазков. Легкие могут не восстановиться, и я могу стать инвалидом», — беспокоится она.

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Отметим, что накануне комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил, что временный госпиталь в «Ленэкспо» развернут для больных с легкой формой коронавирусной инфекции и предназначен для тех пациентов, которые не имеют возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения.

В ведомстве признали, что условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но вместе с тем, они удовлетворяют минимальным потребностям: пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением.

Однако депутату совета округа «Гавань» Василеостровского района города Санкт-Петербург, на чьей территории расположен «Ленэкспо», продолжают поступать многочисленные обращения и жалобы на условия содержания пациентов в обсерваторе. Нэлли Вавилина предположила, что такая ситуация сложилась из-за решения комитета по здравоохранению начать работу обсерватора несмотря на то, что он к приему пациентов не был готов.

«Прямо сейчас в Ленэкспо врач Кудряшева заставляет Наталью письменно отказаться от больничного. Только в этом случае ее обещают выпустить сегодня, а не 12.05. Кудряшева ссылается на некое распоряжение начмеда, — написала депутат на своей личной странице в одной из социальных сетей. — По моим сведениям, распоряжение об отправке пациентов, готовых к выписке домой, из Покровской больницы в «Ленкэкспо» дала главный врач Бахолдина. О причинах остается догадываться. Пациенты в полном отчаянии».