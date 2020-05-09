Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Новая экспозиция патриотического проекта «Ленрезерв» открылась для всех желающих в Петербурге 9 мая. В 12:00 ее начали транслировать на сайте «Ленрезерва», а также на YouTube-канале объединения и в группе «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция «Ленрезерва» (фото мая 2019 года)

Знакомство с экспозицией перемежается с выступлениями фронтовой арт-бригады. Зрители смогут первыми увидеть уникальную библиотеку, открытие которой приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш отряд каждый год занимается поиском без вести пропавших солдат, и кажд раз находим останки этих бойцов. Находятся и сопутствующие вещи, и они передают весь ужас, который происходил на полях войны. Например, этот пулемет «Максим», который избит и изрезан весь осколками», — рассказывает один из экскурсоводов. Показывает он и личные вещи бойцов, например, подписную ложку с высеченной фразой «Бей немца-гада, Миша».

Губернатор Александр Беглов также лично посетил новый павильон «Ленрезерва» на проспекте Непокоренных, д. 63А, открывшийся 9 мая, и даже подарил экспонат: громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе им. Калинина.

Военный музей здесь будет работать вместо шашлычной, которая возмущала петербуржцев соседством с Пискаревским мемориальным кладбищем.

Для маломобильных горожан здесь оборудовали пандус. Экспозиция рассказывает об осажденном Ленинграде, Дороге жизни и железной дороге, работе радио.