Нижний Новгород, 9 мая, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Все регионы Приволжского федерального округа приняли участие в масштабном песенном марафоне. Впервые песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» звучит на языках всех народов Поволжья, объединяя жителей регионов в один большой хор.

Pfo.gov.ru Песенный марафон «Наш День Победы»

Специально для этой акции песня, ставшая гимном Дня Победы, переведена на многие языки народов округа. Впервые она прозвучала на марийском, мокшанском, эрзянском, татарском, чувашском, башкирском и удмуртском языках.

Достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова — первого исполнителя сегодня легендарной, а тогда, в 1975 году, ещё никому не известной песни.

Записи песни в исполнении творческих коллективов Поволжья доступны в социальных сетях под хештэгом #НашДеньПобеды.

Как сообщало ИА REGNUM, песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом приволжского полпреда Игоря Комарова. Он идёт от региона к региону и символизирует единство страны, которая сплотилась ради одной на всех общей Победы. Видеоролики исполнения песни записывались до введения режима самоизоляции. С 25 апреля регионы ПФО постепенно опубликовали видеозаписи, чтобы потом объединить их в мощный финальный аккорд.