Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж готовит к открытию выставку «По разные стороны линии фронта». В ней будут объединены фотографии, книжные, графические и документальные памятники военных лет, созданные советскими и немецкими типографиями и рассказывающие о битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Об это 9 мая сообщается на сайте музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Дата открытия выставки пока не называется, это связанно с пандемией коронавируса, из-за которой все музеи города закрыты для посещения. Однако уже известно, что экспозиция разместится в главном музейном комплексе, в Ротонде Зимнего дворца, Арапском зале.

Как отмечают в музее, один из важных экспонатов на выставке — альбом 1943 года. Он состоит из репродукций с фотографий военного немецкого фотографа, который запечатлел виды Ленинградской области и Ленинграда во время оккупации.

«По другую сторону фронта» — советские и российские издания, графический и иллюстративный материал военных и послевоенных лет, в том числе с фиксацией разрушений памятников немецкого фотографа в 1943 году, а также советские листовки для немецких войск на Ленинградском фронте», — рассказали в музее.

Дополнят выставку плакаты военных лет, напечатанные в Свердловске, там, где долгих пять лет хранились эвакуированные эрмитажные коллекции.