Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В День Победы полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

Цветы также возложил председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

«Наш любимый город в годы блокады перенес тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбежки и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря стойкости и героизму защитников и жителей города. День Победы — главный праздник для ленинградцев-петербуржцев, для всех россиян. Мы всегда отмечаем его с особой торжественностью и радостью», — говорится в поздравлении с Днем Победы от имени губернатора Петербурга и главы городского Заксобрания.

Власти Петербурга напомнили, что сегодня из-за эпидемической ситуации все массовые мероприятия отменены. «Но наш город отметит этот святой праздник <…> Многие творческие коллективы подготовили онлайн-концерты и акции», — отметили руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга.