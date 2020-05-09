Тверь, 9 мая, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Акция «Флаг Победы» стартовала в городе Ржеве Тверской области 9 Мая — отсюда в муниципальные образования региона направлены символические Флаги Победы. Старт акции дал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Акция Флаги Победы

«Сегодня из Ржева мы передали Флаги Победы, которые отправились во все 42 муниципальных образования Тверской области. Они будут размещены на вечное хранение в местных музеях. Ржев — это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров», — сказал Игорь Руденя.

Помощь в передаче флагов муниципальным образования оказал джип-клуб «Лебедушка», предоставивший автомобили. Клуб активно участвует в патриотических акциях и проектах, ежегодно с 2000 года проводит внедорожный рейд «Танковый прорыв» памяти освободителей города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Также губернатор в Ржеве Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, стеле «Ржев — город воинской славы». Сегодня губернатор возложит цветы к стеле в Твери, к Обелиску Победы и Вечному огню.

В режиме видеоконференцсвязи Игорь Руденя поздравит жителей Верхневолжья-участников Великой Отечественной войны.

В регионе состоится целый ряд акций к 75-летию Победы. Так, Тверская область присоединяется к федеральным событиям. Каждый желающий сможет встать в строй «Бессмертного полка». Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании «Тверской проспект — Регион». Жители города также смогут посмотреть торжественные пролеты самолетов и вертолетов в честь Великой Победы. 9 мая пройдет акция «Песня Победы» — все желающие исполнят песню Давида Тухманова «День Победы». В завершение праздничного дня в честь Великой Победы в Твери и Ржеве прогремит салют.