Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 11:17 — ИА Регнум. В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области фасады домов украсили более 50 тысяч флагов. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Lenobl.ru Флаг над домом в Ленобласти

В этом году каждый житель региона может вывесить на своем окне или балконе российский триколор или копию Знамени Победы. Любой желающий может присоединиться к акции и украсить дворы, дома и разместить фотографии с хештегом #ФлагПобеды #ФлагиРоссии на своих страницах в социальных сетях.

«45 тысяч стягов раздали в майские дни организаторы Всероссийской акции #ФлагПобеды, тысячи собственных флагов вывесили жители региона на своих домах, окнах и балконах», — отметили в пресс-службе.