Всеволожск, Ленинградская область, 9 мая, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В городе Всеволожск Ленинградской области после реконструкции открылся интерактивный музейный комплекс «Дом авиаторов». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба администарции Ленобласти Во Всеволожске открылся музей «Дом авиаторов»

Музей разместился в старинном здании 1774 года постройки на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни во Всеволожске. Когда-то здесь находилась первая в России сыроварня придворного банкира Екатерины II, основателя русского дворянства — барона Фредерикса. К началу Великой Отечественной войны это здание сохранилось практически в первозданном виде. А с 1941 по 1943 годы там располагались казармы первого минно-торпедного авиаполка военно-воздушных сил Балтийского флота.

Авиаполк прославился еще в самом начале войны, когда в ночь с 7 на 8 августа 1941 года летчики под командованием Евгения Преображенского осуществили первый авианалет на Берлин. Осенью этого же года авиаполк перебазировался во Всеволожск. Здесь также находились и летчики 26-го и 27-го гвардейских истребительных авиаполков.

В картотеке «Дома авиаторов» собрана информация о каждом, кто защищал Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта. А иллюстрирует их жизнь интерактивная экспозиция, которая представляет собой макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий и элементы военного быта авиаторов.

Кроме того, в музее можно пройти мультимедийные квесты, побывать в интерактивной кабине самолета, а также совершить полет над Дорогой жизни и услышать голоса защитников неба. С помощью мобильного приложения можно совершить воздушный бой.