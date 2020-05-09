Москва, 9 мая, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Число выявленных носителей коронавируса в России достигло 198 676. Об этом 9 мая сообщили в московском оперштабе.

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За минувшие сутки тесты подтвердили наличие вируса у 10 817 человек в 84 субъектах РФ, умерли 104 человека.

Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Москве — 5667, Подмосковье — 1075, Петербурге — 425, Нижегородской области — 294, Свердловской области — 121, Красноярском крае — 106, а также в Волгоградской области — 102. В Краснодарском крае, Дагестане и Тамбовской области — около сотни случаев за сутки.

Всего в России зафиксировано 1827 смертей пациентов с коронавирусом.