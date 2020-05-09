Ростов-на-Дону, 9 мая, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Не смотря на то, что над Ростовом-на-Дону сгустились тучи и лил проливной дождь, состоялся авиационный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Над Театральной площадью пролетели 45 самолётов и вертолётов, передаёт ИА REGNUM 9 мая.

ИА REGNUM Авиация в небе над Ростовом-на-Дону

В небо над Ростовом-на-Дону взмыли 45 самолётов и вертолётов. Общая цифра авиамашин символизирует год завершения кровопролитной и страшной войны, уточнили в облправительстве.

Открыли воздушный парад над донской столицей самый тяжёлый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет Ми-26, звено многоцелевых Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н «Ночной охотник». Над городом кружились также Ми-35, ударные Ка-52 «Аллигатор», самолёты Л-410 и Ан-26, легендарный Антонов 12, знаменитые «Грачи», группы современных истребителей Су-30СМ.