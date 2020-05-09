Москва, 9 мая, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В День 75-летия Победы для проведения авиапарада в Москве будут разгонять облака. Услуга «по метеорологической защите (метеозащите) города Москвы для обеспечения благоприятных погодных условий и предотвращения выпадения осадков» была закуплена оптом сразу для четырёх торжеств — 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня Города. Она обойдётся бюджету Москвы более 451,833 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Воздушный парад в честь 75-летия Победы

Тендер на «оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2020 году праздничных мероприятий» был проведён ещё в марте 2020 года. Контракт будет реализован и оплачен в четыре этапа. На сегодня уже оплачено почти 22,6 млн рублей. Общая цена контракта — 451 833 569,28 рубля. Услуги должны быть оказаны с 16 марта по 25 октября 2020 года.

В задачу исполнителя входят «экспериментальные работы по активному воздействию на облачные образования с использованием самолётов» продолжительностью полётов не менее четырёх часов. При этом метеозащита для праздничных мероприятий ко Дню Победы прописана в техзадании в период с 1 апреля по 1 июня 2020 года. В техзадании уточняется, что час оказания услуги непосредственно для разгона облаков ко Дню Победы обойдётся в 889 436,16 рубля, а для достижения целевого показателя нужно 127 часов, то есть непосредственно разгон облаков к 9 мая стоит бюджету Москвы 112 958 392,32 рубля. При этом в связи с введением режима самоизоляции мало кто из москвичей сможет насладиться зрелищем лично, а не в записи телекамер.

Исполнителем по контракту является компания, чья заявка была единственной на открытом конкурсе, — автономная некоммерческая организация «Агентство атмосферных технологий». Компания учреждена в Москве 30 января 2003 года для научных исследований и разработок. 21 января 2019 года в ней сменился директор — вместо соучредителя АНО Виктора Корнеева пост заняла Марина Горбачевская.

Вторым соучредителем в АНО «Агентство атмосферных технологий», которое будет разгонять облака в День Победы, является Андрей Частухин.

АНО в разные годы выступало исполнителем почти по 20 госконтрактам на сумму 3,439 млрд рублей. Все они связаны с активным воздействием на метеорологические и геофизические процессы и явления. Среди заказчиков — ГКУ «Экспертавтодор», ГКУ «Кольцевые магистрали». В 2019 году за 102,6 млн рублей АНО взялось разогнать облака по заказу ГКУ «Экспертавтодор», но, судя по тому, что фактически по контракту было оплачено 61,96 млн рублей, исполнить услугу на 100% компании не удалось.

И Корнеев, и Горбачевская также являются соучредителями ООО «Центр внедрения методов и средств активного воздействия на погоду «Аква» (Московская область), который создан в 2015 году из одноимённого ЗАО. Среди совладельцев ООО отметилось ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (доля — 30%), Зинаида Федорова, Наталья Донцова и Елена Чуприкова.