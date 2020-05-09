Якутск, 9 мая, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы в Якутск самолётом доставили груз со средствами индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

Пресс-служба правительства Якутии Средства защиты доставили в Якутию

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Медучреждения Якутии получили по линии Минпромторга РФ, за счёт резервного фонда республики респираторы — более 2 тыс. штук, бахилы 400 пар, халаты медицинские (одноразовые) — 600 штук, костюмы медицинские (одноразовые) свыше 400 штук.

«Ранее по этой же программе было закуплено и доставлено в республику более 390 тыс. медицинских масок, 3 тыс. пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для медиков республики», — добавили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в трёх регионах Дальнего Востока сохраняется дефицит больничных коек с аппаратами ИВЛ.