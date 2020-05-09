Москва, 9 мая, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В условиях эпидемии коронавируса очень сложно найти в себе силы не нарушить длительную изоляцию, тем более когда наступил такой великий праздник — День Победы. Но, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM прославленный доктор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, поздравить ветеранов и в то же время уберечь их от заражения помогут волонтёры общероссийского движения «Мы вместе».

Мы из Берлина. Фото Евгения Халдея

К примеру, почтить память героев своей семьи можно, приняв участие в шествии «Бессмертный полк онлайн», зарегистрировавшись на сайте 2020.polkrf.ru.

Также каждый желающий может выйти на свой балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах спеть со всей страной песню «День Победы».

Помимо этого можно принять участие во Всероссийской акции«Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Участники акции помогают исполнять любые заветные мечты ветеранов Великой Отечественной войны — от поездки в памятное место до встречи с любимым исполнителем.

Чтобы принять участие в акции «Окна Победы», нужно украсить окна своих квартир, домов или офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных победе в Великой Отечественной войне. После этого необходимо разместить в социальных сетях фотографии украшенных окон с хэштегами #ОКНА_ПОБЕДЫ, #ДеньПобеды, #патриотизм и словами благодарности героям войны.

Помимо этого, Mail.ru Group запустила проект «Лица Победы» — единый архив фотографий времен войны со встроенными технологиями распознавания лиц. Там можно не только найти новые фотографии своих родных в архиве, но и связаться с теми, кто их загрузил, чтобы сохранить и обогатить память о героях.

«Должен сказать, что в этом плане делается немало. Движение «Мы вместе», которое зародилось, к которому напрямую имеет отношение Общероссийский народный фронт, как раз направлено на то, чтобы помогать тем, кто в возрасте. И в этом плане очень много делается — уже тысячи добровольцев работают в России.

Во всяком случае, надо сделать так, чтобы никто не был забыт — ни один человек. Потому что эти люди достойны гораздо большего, чем другие. Нельзя забывать их подвиги независимо от того, кем он был генералом или солдатом», — отметил Леонид Рошаль в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Многие граждане ушли в самоизоляцию.