Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Военные лётчики Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, которые сегодня, в День Победы, пройдут над городами России в парадном линейном строю, возьмут с собой в небо фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 мая в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздничного пролёта авиации в Петербурге

Как рассказали в ЗВО, ведущий группы многоцелевых вертолетов Ми-8 подполковник Артём Ващанов возьмет в кабину фотографию прадеда — старшего сержанта Алексея Ващанова — минометчика, освобождавшего Варшаву, Будапешт и Прагу. Другой прадед пилота — Александр Альшевский — лётчик 44 отдельного бомбардировочного полка, погиб в августе 1941 года при защите Ленинграда.

Самолет военно-транспортной авиации Ту-134 будет пилотировать над Петербургом заместитель командира эскадрильи, лётчик первого класса, участник боевых действий майор Виталий Малинин. Он возьмет с собой фотографии деда Владимира Губенского — белорусского партизана, и прадеда — красноармейца Ильи Малинина — пулемётчика, погибшего под Новгородом.

Напомним, в Санкт-Петербурге над городом пройдут транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор», военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, а также многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики МиГ-31БМ. Начало авиапарада — 10:00.