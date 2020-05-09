Владивосток, 9 мая, 2020, 08:07 — ИА Регнум. 9 Мая приморцы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Окно Победы» — музыканты, живущие в разных городах и районах края, в 12:00 по местному времени (05:00 мск) исполнили у открытых окон и на балконах песню Давида Тухманова «День Победы».

Денис Нагаев, правительство Приморского края Жители Приморья отмечают День Победы

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«День Победы» символизирует бессмертный подвиг тех, кто сражался против фашизма и давно стала неофициальным гимном самого светлого и долгожданного праздника. Поэтому приморцы так активно откликнулись. Пели сотни человек, среди которых — учащиеся детских школ искусств, студенты профильных образовательных учреждений, преподаватели музыки и профессиональные артисты. Вокалисты пели эту песню, а музыканты играли на том, чем владеют — баяне, аккордеоне, скрипке, флейте, тромбоне, саксофоне и многих других инструментах», — рассказала зампредседателя краевого правительства Елена Бронникова.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из основных зрелищных мероприятий во Владивостоке, посвящённых Дню Победы, воздушный авиационный парад не состоялось из-за сильного тумана. Организаторы его сначала перенесли, а потом и вовсе отменили — погода не улучшилась.