Анадырь, 9 мая, 2020, 06:47 — ИА Регнум. На Чукотке в Анадыре 9 Мая губернатор Роман Копин, представители окружного правительства, администрации города, правоохранительных и силовых структур возложили цветы к мемориалу «Чукотка — фронту».

ИА «Чукотка» Возложение цветов в Анадыре к мемориалу «Чукотка – фронту»

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Церемония началась с минуты молчания, которой почтили память участников Великой Отечественной войны. Рота почётного караула произвела троекратный оружейный залп в воздух.

Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы, в этом году проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Жители округа участвуют в различных онлайн-акциях: «Окна Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Фонарики Победы» и других, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин поздравляя жителей округа с Днём Победы, сказал, что «каждый наш поступок, каждое решение должны быть направлены на созидание. За это боролись наши родные, наши дедушки и бабушки. Именно за наше будущее, за будущее каждой семьи они отдавали свои жизни. Мы не имеем права их подвести».