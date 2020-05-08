Москва, 9 мая, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Подготовить и провести выпускные экзамены с применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.

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«Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Мера, отмечается в приказе, вводится в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Наряду с ней вузы должны будут обеспечить комплекс мер по профилактике заражений, в частности, изменить режим работы, обеспечить учреждения средствами дезинфекции, проводить качественную уборку помещений, измерять температуру тела на входе.

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