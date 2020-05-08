Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Городской, районные и мировые судьи Санкт-Петербурга с 12 мая возвращаются к привычному режиму работы, но из-за коронавирусной инфекции — с новыми правилами для посетителей. Об этом 8 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По окончании майских праздников все суды города приступают к слушанию всех категорий дел. Установленные ранее ограничения на посещение зданий суда для слушателей и участников процесса снимаются, однако войти в суд можно будет только при условии наличии медицинской маски и перчаток.

«В зданиях судов, в том числе в залах судебных заседаний, присутствующими должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра», — отметили в пресс-службе.

В случае нарушения установленных требований, нарушители будут удаляться из залов судебных заседаний и зданий судов.

Напомним, что в ближайшие дни в Октябрьском районном суде Петербурга должно начаться слушание уголовного дела об убийстве аспирантки СПбГУ, которое совершил историк Олег Соколов.