Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Санкт-Петербурге 9 мая будет работать по графику выходного дня, с учетом ограничений, которые введены в период пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

В то же время ближайшие к большой Неве станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» закроются уже в 21:00, а не в 22:00, как все другие работающие станции петербургской подземки.

«До окончания движения поезда проследуют эти станции без остановки», — сообщили 8 мая в городском комитете по транспорту.

Как предполагает ИА REGNUM, это сделано для того, чтобы исключить большие людские потоки в ожидании праздничного салюта в честь Дня Победы.

Отметим, что артиллерийский салют, в виде 30 холостых залпов из орудий, в день 75-й годовщины Победы всё-таки состоится. Однако традиционного красочного фейерверка в Небе над Невой в этот раз не будет, салютные установки 9 мая не задействованы.

Как сообщили ранее в пресс-службе Западного военного округа, в ходе салюта расчёты артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Артиллерийский салют начнётся в 22:00 и продолжится 10 минут.

«Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев», — отметили в ЗВО.

Наземный пассажирский транспорт 9 мая в Петербурге будет работать до 23:00. Ночного движения не будет. Также в течение всего дня отменен трамвайный маршрут № 3.