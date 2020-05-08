Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приняло решение освободить выпускников вуза 2019/2020 учебного года от междисциплинарных экзаменов из-за дополнительной психологической нагрузки, которую студенты испытывают в эпоху пандемии коронавируса. Об этом 8 мая говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СПбГУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание СПбГУ

Прежде чем принять такое решение, администрация вуза провела исследование, которое показало, что в условиях пандемии студенты выпускных курсов уже сейчас, за месяц до экзаменов, испытывают серьезный стресс в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией.

«Эксперты пришли к выводу, что информационная повестка и нарушение привычного ритма жизни могут серьезно помешать обучающимся показать реальный уровень знаний в ходе итоговых испытаний», — отметили в вузе.

Ввиду чего, было принято решение сократить число испытаний по тем программам, где в рамках ГИА также предусмотрена защита выпускной квалификационной работы.

«Студенты выпускных курсов испытывают наибольшую тревогу в связи с предстоящими экзаменами. В числе самых распространенных страхов — невозможность установить эмоциональный контакт с экзаменатором, а также возможные технические проблемы, из-за которых не удастся в полной мере продемонстрировать уровень своей подготовки, что помешает получить в этом году диплом Университета», — пояснила первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова.