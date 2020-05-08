Новосибирск, 8 мая, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Первыми всех прилетающих в Новосибирск внутренними рейсами пассажиров встречают студенты-волонтёры Новосибирского медицинского колледжа. Он проводят термометрию, визуальную оценку признаков ОРВИ, консультируют по методам профилактики коронавируса. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 мая, встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой».

Правительство Новосибирской области Андрей Травников встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой»

Благодаря работе студентов удаётся оперативно выявлять заражённых пассажиров. Волонтерская деятельность важна и для экономики области.

По данным властей, сегодня в Новосибирской области темпы распространения коронавирусной инфекции ниже, чем в ряде других регионов, что позволило промышленным предприятиям, строительным организациям, сфере услуг возобновить работу

«Мы первыми в стране организовали полный термометрический контроль пассажиров, прибывающих внутренними рейсами, организовали санитарный пост для консультирования граждан. Уже тогда были выявлены первые случаи заражения. Соответственно, заболевание не пошло в коллективы. Потом вместе с санитарными врачами мы стали встречать рейсы из отдельных регионов нашей страны, где было выявлено большое количество заболеваний, — отметил Травников, обращаясь к волонтёрам. — Эта оперативная работа позволила нам уже на начальной стадии развития эпидемии выиграть время. Сегодня мы по темпам развития пандемии отстаём от многих других регионов примерно на месяц. Уже более месяца работают все промышленные предприятия и строительные компании, работает малый бизнес. Заводчане уверены в будущем своих коллективов, в том, что текущие заказы будут выполнены, а новые — получены. Строители уверены в том, что они сдадут квартиры своим клиентам — будущим жильцам — в срок. Сфера услуг уверена: бизнес сохранится, работа не будет потеряна. Понятно, что это результат усилий многих людей. Но именно вы находитесь на переднем рубеже этой большой работы. Благодаря вам наши новосибирские предприятия, стройки и бизнес работают в полной мере».

Он поблагодарил их «за такое отношение, за то, что даже в праздничные дни вы продолжаете выполнять свою задачу».

В свою очередь, директор медицинского колледжа Светлана Домахина рассказала губернатору, что студенты-волонтёры обеспечены средствами индивидуальной защиты, а дежурство в аэропорту не мешает дистанционному обучению.

«Для наших студентов это огромный опыт. Можно сказать, боевой, — сказала Домахина. — Учиться приходится прямо здесь и сейчас. Взаимодействие с пассажирами отличается от привычной нам работы с пациентами. Но это развивает такую важную компетенцию как коммуникация с людьми разных возрастов, разных категорий».

Сейчас в новосибирском аэропорту круглосуточно работают 35 студентов и 37 преподавателей медицинского колледжа. Они выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека.