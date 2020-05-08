Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе скончалась третья медицинская сестра, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об этом 8 мая сообщают в социальных сетях коллеги медработника.

Фото: личный архив //vk.com/mari999 Медсестра НИИ Джанелидзе Татьяна Авдонина.

Ранее сообщалось, что за апрель 2020 года в НИИ скорой помощи коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 сотрудников. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов в НИИ снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения города.

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Также в апреле стало известно о смерти двух сотрудниц клиники: 56-летней операционной сестры отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) Валентины Шужиной и 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой.

«Страшно, что коллеги уходят так рано… И опять COVID… Соболезную родным и всем коллегам, знающим Татьяну Николаевну Авдонину, как самого доброго, отзывчивого, самого благодушного человека и профессионала своего дела!» — написала коллега умершей медсестры Татьяна М.

Как сообщалось, по неофициальным данным, в Петербурге к 6 мая скончались 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.