Берлин, 8 мая, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Ричард Кинг, которому принадлежит салон по продаже запчастей для немецких спорткаров в Великобритании, решил сделать из Porsche 911 1968 года самую легкую в мире модель немецкой марки. Фотоотчет об различных этапах своей работы он разместил на своей странице в Instagram.

Instagram karmannkonnectionporsche Porsche 911

При этом Porsche 911 стал походить на решето. Кинг дал данному проекту название «Lightest 911 Ever».

Он перебрал в машине каждую деталь. В приборной панели, элементах салона, руле, в коробке передач и даже в двигателе были просверлены отверстия разного диаметра. Перфорированы были также «дворники», педали и детали подвески. Кинг планирует облегчить спорткар до 595 кг.

Напомним, Porsche 911 1968 года выпуска весит 1020 кг.

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