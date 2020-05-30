Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 31 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Ханты-Мансийский национальный округ в годы войны входил в состав Омской области. Регион мобилизовал на трудовой фронт и в ряды Красной армии все людские, природные и производственные ресурсы.

В Ханты-Мансийском национальном округе в настоящее время проживают 89 воевавших ветеранов Великой Отечественной войны. В 1939 году население составляло почти 93,3 тыс. человек. Из Югры на фронт ушли свыше 17 тысяч мужчин и женщин, около 10 тысяч не вернулись с полей сражений.

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