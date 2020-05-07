Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 00:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург примет шесть вывозных авиарейсов с соотечественниками из-за рубежа с 8 по 15 мая. Об этом сообщается на официальном канале Госуслуг.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры аэропорта «Пулково»

Так, власти обещают вывезти граждан из Стамбула уже 8 мая, туристы должны вылететь в Петербург в 14:30 по местному времени рейсом «Уральских авиалиний» SVR3648. Однако на онлайн-табло «Пулково» к вечеру 7 мая он обозначен как отмененный. Самолет должен был бы приземлиться около 18:00 мск. Другой официальной информации об отмене рейса пока не поступало.

9 мая в 20:55 мск в Петербург прибудет еще один рейс «Уральских авиалиний» SVR3640 с испанского курорта Аликанте.

12 мая аэропорт «Пулково» примет рейс «Аэрофлота» AFL291 из вьетнамского Хошимина.

13 мая в город прибудет очередной тайский рейс «Аэрофлота» AFL273 из Бангкока.

14 мая сложный маршрут запланирован для рейса с испанских территорий. Самолет вылетит с Тенерифе, заберет туристов в Барселоне, направится в Петербург и затем в Москву. Время и номер рейса пока уточняются.

15 мая Петербург ждет еще один турецкий рейс «Аэрофлота» AFL2143 из Анталии.

В каждом случае с борта в Северной столице сойдут жители Петербурга и Ленобласти, затем самолеты направятся в Москву.

С начала пандемии через «Пулково» в Россию вернули почти 2 тыс. человек.