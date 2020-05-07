Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В ближайшее время в Северной столице будет введен обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах. Об этом заявил 7 мая вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

Напомним, до сегодняшнего дня ношение масок в Петербурге оставалось только рекомендацией, которую соблюдают далеко не все жители.

«Мы обяжем носить маски и перчатки. Это компенсирует те решения, которые мы примем в ближайшее время», — сказал Елин, имея в виду возможные послабления ряда ранее введенных запретительных мер.

По словам вице-губернатора, за наличием масок и перчаток будут особенно строго следить в транспорте, а в вестибюлях станций метро установят аппараты по продаже масок и перчаток. После использования их надо будет выбрасывать в специальные контейнеры для последующей утилизации.

Говоря о возможном ослаблении ограничительных мер, Евгений Елин отметил, что восстановят работу ряда элементов важных производственных цепочек. Например, разрешат работу автосалонов, которые реализуют продукцию автозаводов, в том числе петербургских.

Однако в целом основные ограничения и запреты будут сохранены и после 12 мая.

«Мы совершенно не готовы говорить о режиме ослабления, о начале переходного периода <…> У нас на сегодняшний день происходит рост <…> разговор о послаблении будет только после того, как мы преодолеем пик, и после этого пройдет еще минимум две недели», — сказал Евгений Елин.

Он также попросил людей старшего возраста «чуть-чуть потерпеть»: с учетом тяжести заболевания у пожилых людей «мы не хотели бы делать никаких ослаблений режима», добавил чиновник.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 6190 случаев инфекции. От COVID-19 умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека.