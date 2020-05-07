Москва, 7 мая, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Сообщается, что состоялся телефонный разговор лидеров России и США в ходе которого они обсудили ряд важных тем.

Прежде всего Трамп и Путин поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом. Лидеры двух стран акцентировали историческую значимость союзнических отношений между народами России и США в годы войны. Подчеркивается, что следуя этим традициям, современные Россия и США могут много добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.