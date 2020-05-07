Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге военные моряки провели парад у дома, где проживает старейший военный гидрограф, ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Виктор Владимирович Старожицкий.

ВМФ России Виктор Старожицкий

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМФ России, от имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова у подъезда ветерана военно-морской оркестр исполнил песни военных лет и любимые флотские мелодии, а у дома торжественно прошел строй курсантов Военно-морского института.

Сам ветеран лично приветствовал военных моряков и принимал их парад у дома. Все участники мероприятия соблюдали меры безопасности из-за угрозы коронавируснойй инфекции.

ВМФ России Парад для ветерана

Виктор Старожицкий родился 12 января 1919 года в Саратове. В 1941 году он был курсантом гидрографического факультета Высшего военно-морского училища (ВВМУ) имени М. В. Фрунзе. Курсант был досрочно выпущен из училища с присвоением звания «лейтенант» и направлен в морскую бригаду. В 1941—1943 гг. уже старший лейтенант Виктор Старожицкий участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона 85-й морской стрелковой бригады.

В конце 1943 г. Старожицкий был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера, где ему присвоено воинское звание «капитан-лейтенант».

В 1944−45 годах в должности старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота он принимал участие в обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции. Старожицкий был включен в специальную гидрографическую разведывательную группу, которая вместе с передовыми частями наступающих советских войск, вплоть до конца апреля 1945 г. прошла путь по Балтике от города Клайпеда до Щецина.

После окончания войны продолжил военную службу, окончил военную академию, был старшим офицером в Управлении гидрографии ВМФ СССР. В 1961 г. Виктор Старожицкий уволен в запас и продолжил заниматься разработкой методов и технических средств гидрографических работ.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», имеет более 40 правительственных наград. Несмотря на почтенный возраст, ведет патриотическую воспитательную работу среди молодежи. У Виктора Старожицкого трое детей, а также несколько внуков и правнуков.