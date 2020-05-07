Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Во Всеволожском лесничестве Ленинградской области в рамках всероссийской акции «Сад памяти» посадили аллею из 75 лип в честь 75-летия Победы и установили новый памятник на мемориале ленинградским девушкам, работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим от фашистского артобстрела 23 августа 1942 года.

Lenobl.ru Мемориал девушкам-лесорубам

Как сообщили 7 мая в пресс-службе областного правительства, к находящейся здесь с 1966 года стеле добавился мраморный памятник с именами погибших девушек. Кроме того, лесники расчистили территорию и разбили новую клумбу.

В рамках акции «Сад памяти» деревья также будут посажены в Приозерске, Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского района. Всего в лесах Ленинградской области запланировано 19 посадок.