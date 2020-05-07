Москва, 7 мая, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе ослабления введенных ранее ограничений. Текст указа опубликован сегодня, 7 мая, на портале mos.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

Согласно указу столичного градоначальника, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси обязательным является ношение медицинских масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток.

Тем же указом Собянин продлил режим ограничений, в том числе и режим самоизоляции, для граждан в Москве до 31 мая.