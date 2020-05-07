Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Российская экономика в объемах 2019 года уже не восстановится. Об этом заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, рассуждая о последствиях коронавирусной пандемии и ограничений, с нею связанных, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа в период пандемии

«Та экономика, которая была в 2019 году, в начале 2020-го, восстановлена в полном объеме и в тех же структурах быть не может. Качественным образом изменился потребительский спрос», — пояснил Солонников.

Он напомнил, что составляющие спроса — это потребление домохозяйств и госзаказ. Солонников полагает, что падение доходов госбюджета по итогам года может достичь 20%.

«И падение доходов домохозяйств снижает первую, а падение доходной части госбюджета — заметно снижает и вторую составляющую. Оценивать падение доходной части бюджета РФ на 2020 год можно в разных величинах, но ориентировочно она может упасть на 20%. Если доходы от нефтегазового сектора составляли 40% от доходной части, при сокращении их в два раза — это те 20%. Кроме того, будут выпадающие доходы от сокращения налогооблагаемой базы, от поступлений налогов в бюджет. Что-то может быть компенсировано за счет увеличения кредитной задолженности бюджета, но, в принципе, около 20% — это то, что сократит государство», — заявил Дмитрий Солонников.

Он считает, что государство пойдет по пути урезания инфраструктурных проектов, а не сокращения зарплат бюджетников.