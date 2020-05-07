Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в Петербурге откроется не сразу же после того, как в городе будет снят карантин. Открытие музея произойдет только спустя одну-две недели после снятия ограничительных мер. Об этом 7 мая заявил директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

По словам Михаила Пиотровского, несмотря на пандемию и то, что в музей с середины марта не впускают посетителей, Эрмитаж продолжает жить своей музейной жизнью. Но после того как будет снят карантин, помещения музея необходимо привести в порядок, на это понадобится от одной до двух недель.

«Эрмитаж как работал, так и будет работать, но после того, как будет снят карантин, понадобится время, чтобы всё проветрить и привести в порядок, всё подготовить. В течение недели-двух начнем впускать посетителей», — заверил Пиотровский.

Также он отметил, что в скором времени примет участие в совещании вместе с другими руководителями музеев со всего мира, чтобы разработать план работы после карантина.

«Толпу нельзя, толпы не должно быть. Возможно, откроем продажу билетов на сеансы. Будем контролировать наличие определенного количества людей», — сказал директор Эрмитажа.