Москва, 7 мая, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба Министерства культуры РФ главой ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» назначена Елена Филатова. Она пришла на смену Николаю Малакову: контракт с ним был расторгнут 30 апреля 2020.

Министерство культуры РФ Елена Филатова

Елена Филатова родилась 5 сентября 1972 г., окончила Московский электротехнический техникум по специальности «Техник-программист» и Институт бизнеса и права по специальности «Управление предприятием». Елена Филатова занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях «Звезда» и «Московия». Выступала исполнительным продюсером при организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, исполнительным директором документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов. С 2014 была исполнительным директором ООО «ДиджитаЛаб», а с 2018 года по настоящее время — генеральным директором ООО «Пайк Медиа Лаб», занимающимся телевизионным производством и созданием медиасервисов. До нынешнего назначения эффективный менеджер Елена Филатова не соприкасалась с архивным делом и киноведческой наукой.