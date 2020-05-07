Вашингтон, 7 мая, 2020, 09:24 — ИА Регнум. На аукционе Mecum в США продадут гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ. Об этом сообщает Carscoops.

Carscoops Гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ

Торги пройдут в июне. На них выставлены машины американского коллекционера Далласа Хокинса. Всего в коллекции 26 авто. Одной из моделей будет автомобиль, который состоит из половин Dodge Colt и Plymouth Champ. При этом оба авто — это перелициванные Mitsubishi Colt 1981 года выпуска.

Таким образом, экстерьер половинок Dodge Colt и Plymouth Champ практически одинаков. Они даже покрашены в один цвет, у них одинаковые колеса и логотипы. А вот интерьер у моделей разный. Кресла одной половины красные с черными вставками, а у другой — черные с красными вставками.

Двигатели у половин установлены одинаковые — это мотор на 1,6 л мощностью 81 л. с. Агрегатируются они четырехскоростной «механикой». А управлять автомобилей можно с любой стороны.

Ранее стало известно, что на аукционе в Лондоне будет продана коллекция из 240 редких авто Наджиба Хана.

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