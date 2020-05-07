Москва, 7 мая, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной и его художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко проведут online-парад «Песни победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео On-line-парад «Песни победы»

«Артисты ансамбля в течение всего дня 9 мая 2020 года будут исполнять песни и музыкальные композиции военных лет, поздравлять с Праздником Победы и благодарить ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции состоятся две премьеры песен на тему Великой Отечественной войны, которые художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко и поэтесса Ольга Абылгазиева написали специально по случаю празднования 75-летия Победы», — сказано в официальном сообщении.

Трансляции выступлений артистов, посвященных празднику 75-летия Победы, будут проходить в течение всего дня на официальных информационных ресурсах ансамбля — на сайте и в социальных сетях.

Также коллектив ансамбля приглашает всех желающих присоединиться к акции и прислать свои видеовыступления, которые будут включены в программу online-парада.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, весь апрель в России был нерабочим. Несмотря на это, многие театры и художественные коллективы подготовили свои акции.

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