Москва, 6 мая, 2020, 23:57 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в ходе онлайн-совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказала, что ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, будут сниматься в три этапа. При этом Попова добавила, что решения о смягчении режима самоизоляции для граждан будут принимать непосредственно главы субъектов Федерации.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

В рамках первого этапа предлагается разрешить гражданам заниматься спортом на улице, а также совершать прогулки с детьми. Разрешается функционирование компаний в сфере торговли и услуг ограниченной площадью.

На втором этапе предлагается разрешить прогулки с членами семьи. На этом же этапе начнут работать школы и вузы, а также более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей в одно и то же время.

На третьем этапе планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при соблюдении социальной дистанции. Без ограничений начнут работать предприятия торговли и сферы услуг. Также будут работать все школы, вузы, гостиницы, кафе и рестораны.

Основные критерии снятия ограничений — темпы прироста заболеваемости, свободные места в больницах и число проведенных тестов на коронавирус.