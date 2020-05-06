Москва, 6 мая, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно документу, в случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом при выполнении им трудовых обязанностей, семья погибшего получит единовременную выплату в размере 2 752 452 рубля.

В случае если заражение медработника коронавирусом приведёт к нанесению вреда его здоровью с временной потерей трудоспособности, но не приведшему к инвалидности, единовременная выплата составит 68 811 рублей.

В случае стойкой утраты медработником трудоспособности в результате развития осложнений после заболевания COVID-19 единовременная выплата инвалиду I группы составит 2 064 339 рублей, инвалиду II группы — 1 376 226 рублей, инвалиду III группы — 688 113 рублей.

Действие указа распространяется на врачей, работников среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей автомобилей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждён коронавирус или имеется подозрение на инфекцию.